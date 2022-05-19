Турецким отелям запретили менять деньги туристам

Министерство финансов Турции запретило отелям проводить операции по обмену валюты

Министерство казначейства и финансов Турции запретило отелям проводить операции по обмену валюты. Об этом сообщает Business Turkey Today.

Сообщается, что ведомство уведомило все отели о запрете через письменную рассылку. В документе объяснялось, что решение связано с тем, что некоторые гостиницы стали работать по типу пунктов обмена валюты.

По данным издания, некоторые отельеры возмутились принятыми мерами и оценили возможность их реализации как маловероятную. Как сообщили представители Nirvana Hotels порталу TourDom.ru, они пока не слышали о распоряжении правительства и продолжают менять денежные средства туристам по внутреннему курсу.

«Другие опрошенные отельеры тоже не в курсе грядущих изменений. А живущая в Анталье турагент Мария Шекер подытожила: "Карта “Мир” работает — и славно"», — добавили в TourDom.ru.

Ранее в мае Россия договорилась о начале приема карт отечественной платежной системы «Мир» в отелях Турции. По словам вице-премьера Александра Новака, также удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мира» в банкоматах республики.