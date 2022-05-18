Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях

Вице-премьер РФ Новак: Россия и Турция договорились о приеме карт «Мир» в турецких отелях

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция договорились о начале приема карт отечественной платежной системы «Мир» в отелях республики. Об этом пишет ТАСС.

Политик уточнил, что согласно новым договоренностям с турецкой стороной, в турецких отелях и гостиницах будет организована работа терминалов, принимающих оплату российскими картами «Мир». Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции.

Ранее сообщалось, что российским путешественникам пообещали беспроблемное использование карт «Мир» во время отдыха в Турции. При этом глава Минфина республики Нуреддин Небати отметил, что уже сейчас доля предприятий в стране, сотрудничающих с российской платежной системой, составляет примерно 15 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Шестой пакет санкций против России заблокирован
Российским торговым сетям упростят покупку долей иностранных компаний
Московский ресторатор рассказала о счастливой эмиграции
В Москве маленький мальчик выкатился на велосипеде на дорогу и погиб
Ветеринар рассказал о способности кошек лечить людей
Российский диетолог назвала главные причины появления прыщей
Россия заявила о планах восстанавливать все освобожденные территории Украины
У сериала «Рик и Морти» появится аниме-спин-офф
Доказана связь жирной пищи с раком
Минюст России пополнил реестр иноагентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.