Россия договорилась с Турцией о приеме карт «Мир» в отелях

Вице-премьер РФ Новак: Россия и Турция договорились о приеме карт «Мир» в турецких отелях

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция договорились о начале приема карт отечественной платежной системы «Мир» в отелях республики. Об этом пишет ТАСС.

Политик уточнил, что согласно новым договоренностям с турецкой стороной, в турецких отелях и гостиницах будет организована работа терминалов, принимающих оплату российскими картами «Мир». Кроме того, российской стороне удалось решить вопрос с возможностью увеличения использования «Мир» в банкоматах Турции.

Ранее сообщалось, что российским путешественникам пообещали беспроблемное использование карт «Мир» во время отдыха в Турции. При этом глава Минфина республики Нуреддин Небати отметил, что уже сейчас доля предприятий в стране, сотрудничающих с российской платежной системой, составляет примерно 15 процентов.

