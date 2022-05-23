Кайли Дженнер высмеяла нелепую походку сестры в облегающем платье

Кайли Дженнер сняла на видео и высмеяла нелепую походку сестры Кендалл в облегающем платье

Американская бизнесвумен и телезвезда Кайли Дженнер высмеяла нелепую походку старшей сестры и супермодели Кендалл Дженнер. Снятым роликом она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что семья Кардашьян-Дженнер в полном составе прибыла в Италию, где состоялась свадьба предпринимательницы Кортни Кардашьян и барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера. Манекенщица выбрала для церемонии бракосочетания родственницы корсетное платье длины макси бежевого цвета бренда Dolce & Gabbana, которое украшено цветочным принтом.

На размещенных кадрах видно, что Дженнер широко расставляет ноги, поднимаясь по старинной каменной лестнице, поскольку чересчур облегающее платье сковывает ее движения. Кроме того, знаменитость отказалась от обуви на каблуках в пользу удобных резиновых тапок. Данный факт развеселил ее младшую сестру, которая и засняла походку на видео.

Кендалл Дженнер ранее уже становилась мемом в сети. В мае телезвезда попыталась нарезать овощи и опозорилась перед камерой. В новом выпуске шоу «Кардашьян» оператор заснял модель, которая не понимала, как правильно держать нож, поэтому долго и неумело измельчала огурец для закуски. В конечном счете Крис Дженнер все же попросила повара приготовить блюдо для дочери.