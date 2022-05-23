Приезжие с Кавказа вымогали шесть миллионов рублей у москвича

Полицейские поймали преступников, которые похитили москвича и вымогали у него 6 млн рублей

В Москве полиция поймала вымогателей, которые похитили мужчину и требовали у него шесть миллионов рублей; двое из вымогателей приехали из Северо-Кавказского федерального округа, третий — из другой страны. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники напали на мужчину осенью 2021 года — они заявились к жертве домой и потребовали шесть миллионов рублей в счет погашения долга. Похитители сперва увели жертву в другую квартиру, где применяли насилие и требовали деньги, позже вымогательство продолжилось уже в машине, которая ездила по городу. В итоге москвич попросил знакомого перевести вымогателям десять тысяч долларов, тогда пытки прекратились.

Позже полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий поймали подозреваемых по разным адресам в столице и Московской области. Им уже определили меру пресечения на время расследования — содержание под стражей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали троих мужчин, которые похитили должника и угрожали ему оружием. Преступники удерживали похищенного в его же квартире и угрожали ему. Полиция штурмом взяла жилплощадь и освободила заложника.