Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Приезжие с Кавказа вымогали шесть миллионов рублей у москвича

Полицейские поймали преступников, которые похитили москвича и вымогали у него 6 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве полиция поймала вымогателей, которые похитили мужчину и требовали у него шесть миллионов рублей; двое из вымогателей приехали из Северо-Кавказского федерального округа, третий — из другой страны. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники напали на мужчину осенью 2021 года — они заявились к жертве домой и потребовали шесть миллионов рублей в счет погашения долга. Похитители сперва увели жертву в другую квартиру, где применяли насилие и требовали деньги, позже вымогательство продолжилось уже в машине, которая ездила по городу. В итоге москвич попросил знакомого перевести вымогателям десять тысяч долларов, тогда пытки прекратились.

Позже полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий поймали подозреваемых по разным адресам в столице и Московской области. Им уже определили меру пресечения на время расследования — содержание под стражей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали троих мужчин, которые похитили должника и угрожали ему оружием. Преступники удерживали похищенного в его же квартире и угрожали ему. Полиция штурмом взяла жилплощадь и освободила заложника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Небензя высказался о ситуации в Буче
Страны Запада договорились модернизировать ВСУ
Традиционную окрошку назвали опасной для некоторых людей
Приезжие с Кавказа вымогали шесть миллионов рублей у москвича
Россиянин помог поймать приезжавшего из другого города педофила
Эрдоган отказался ввязывать Турцию в «шоу по Украине»
Названа зарплата Мбаппе по новому контракту с ПСЖ
18-летняя девушка раскрыла секрет заработка трех миллионов рублей в месяц в сети
Раскрыты способы заполучить улучшенный номер в отеле без доплат
Wildberries ввел массовые штрафы за отказ от товара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.