Ким Кардашьян купила дом по соседству с Канье Уэстом

Ким Кардашьян купила дом в Калифорнии по соседству с экс-мужем Канье Уэстом за $6,3 млн

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян купила дом в калифорнийском городе Хидден-Хилс. Новое жилье Кардашьян располагается по соседству с особняком ее экс-мужа Канье Уэста, сообщает New York Post.

Объект обошелся телезвезде в 6,3 миллиона долларов. Он находится на участке между поместьем, которым также владеет Кардашьян, и домом Уэста. Согласно информации издания, бизнесвумен была готова заплатить на 800 тысяч долларов больше изначальной цены, чтобы получить недвижимость.

Площадь дома составляет 393 квадратных метра, внутри четыре спальни и три ванные. Отмечается, что жилье нуждается в масштабном ремонте — интерьер отличается потертыми коврами и устаревшей мебелью. В гостиной имеются камин, бар и выход на просторный задний двор.

В декабре 2021 года Канье Уэст купил особняк рядом с поместьем Кардашьян за 4,5 миллиона долларов. Рэпер объяснил решение поселиться рядом с бывшей женой желанием чаще общаться с их общими детьми. Он подчеркнул, что приобретение недвижимости не указывает на его намерение возобновить отношения с телезвездой.