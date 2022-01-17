Канье Уэст раскрыл причину покупки дома рядом с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст раскрыл причину, по которой решил поселиться рядом с телезвездой Ким Кардашьян. Подробности о покупке недвижимости в городе Хидден-Хиллс (округ Лос-Анджелес, Калифорния) напротив особняка бывшей жены артист рассказал в беседе с изданием Hollywood Unlocked.

«Общение с детьми приносит мне успокоение во время плотного графика. Вот почему я приобрел дом», — поделился Уэст. Рэпер отметил, что не следует связывать покупку ранчо с желанием воссоединиться с Ким Кардашьян. Артист также заявил о нежелании следовать примеру отца, который не переехал из Атланты в Чикаго, чтобы быть рядом с ним. «Ни карьера, ни музыка, ни СМИ не смогут разлучить меня с детьми. И я хочу, чтобы все об этом знали», — добавил Уэст.

В конце декабря 2021 года стало известно, что Канье Уэст приобрел небольшой особняк рядом с поместьем бывшей жены Ким Кардашьян. Артист выкупил одноэтажный дом площадью 335 квадратных метров у неизвестной семьи, владевшей им с 1955 года. Недвижимость с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и устаревшим ремонтом обошлась рэперу в 4,5 миллиона долларов (около 344,9 миллиона рублей). Эксперты предположили, что участок кардинально изменится, прежде чем знаменитость начнет там жить.