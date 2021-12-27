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Канье Уэст купил дом рядом с Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст приобрел особняк рядом с домом бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст приобрел небольшой особняк рядом с поместьем бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян. Новый дом артиста расположен через улицу от некогда общей резиденции пары в городе Хидден-Хилс (округ Лос-Анджелес, Калифорния), пишет Dirt.

Рэпер выкупил ранчо у неизвестной семьи, которая владела участком с 1955 года, за 4,5 миллиона долларов. На территории находится внешне непримечательный одноэтажный дом площадью 335 квадратных метров с четырьмя спальнями с устаревшим ремонтом в стиле 1980-х годов и тремя ванными комнатами. Просторная кухня оборудована относительно новой мебелью и техникой — в помещении есть остров для готовки, посудомоечная машина и духовка.

Во дворе есть пристройка для прислуги и бассейн, а значительную часть участка занимает конюшня. В отличие от роскошного особняка Канье с дизайнерским ремонтом в Малибу, это поместье — образец так называемого агрессивного минимализма. В Dirt предположили, что рэпер проведет капитальный ремонт, прежде чем начнет появляться в этом доме.

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По словам курировавших сделку риелторов, рэпер очень хотел заполучить недвижимость и заплатил владельцам ранчо на 421 тысячу долларов больше запрашиваемой цены.

Общий особняк бывших супругов в Хидден-Хилс после развода достался Ким Кардашьян. В конце сентября Канье Уэст подписал документы об отказе от своей доли недвижимости, и телезвезда выкупила поместье за 20 тысяч долларов. С момента подачи заявления на развод Ким живет в особняке и считает его самым важным объектом при разделе имущества. Главной причиной, по которой телезвезда решила оставить дом себе, она назвала комфорт их с Канье Уэстом детей.

Нина Ташевская
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