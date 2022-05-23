Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Японии назвал цель мирового лидерства Токио и Вашингтона

Японский премьер Кисида заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Токио и Вашингтон должны лидировать в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона». Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на встрече с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости.

Таким образом японский премьер поприветствовал американского президента во время его первого визита в Токио в качестве лидера Соединенных Штатов.

По словам Кисида, приезд Байдена в Японию показывает, что США усиливают участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона, «каковы бы ни были обстоятельства». «Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — отметил японский премьер.

Кисида также понадеялся на то, что визит Байдена в Японию и японо-американский саммит будут значимыми для обеих сторон.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров премьер Японии предложил провести саммит «Группы семи» (G7) в Хиросиме, пострадавшей в 1945 году от атомных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов. Байден поддержал это предложение.

22 мая Байден прибыл в Японию. В понедельник, 23 мая, его принял император Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония и осмотр строя почетного караула. Затем глава Белого дома встретился с японским премьером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Шестилетнему россиянину проломили голову бутылкой
Пьяный россиянин жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача
Лолита рассказала об отъезде матери и дочери из России
В Pfizer предсказали создание лекарства от рака
184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год
Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений
Страны Балтии отказались от электричества из России
Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс
В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.