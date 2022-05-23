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Восьмиклассника госпитализировали после удара ножом в грудь под Петербургом

В Ленинградской области восьмиклассницу подозревают в ножевом ранении сверстника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Восьмиклассника из Колпино госпитализировали после возможного удара ножом в грудь. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент случился накануне вечером — к одному из домов на Вознесенском шоссе вызвали скорую помощь восьмикласснику. Раненный в грудь юноша был в тяжелом состоянии. Сам пострадавший заявил медикам, что упал на арматуру. Брат потерпевшего подтвердил эту версию. Но позже врачи сообщили в полицию, что у юноши колото-резаная рана грудной клетки и кровь в легких.

Позже на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая установила, что потерпевшего могла ударить ножом восьмиклассница во время игры. Школьницу вызвали в отдел полиции; она явилась вместе с матерью. Предполагаемое орудие преступления у нее изъяли.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 43-летняя россиянка задержана за убийство 44-летнего мужа на следующий день после свадьбы. В процессе празднования новобрачные поругались, и женщина взялась за кухонный нож.

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Леонид Микуляк
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