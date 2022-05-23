В США объяснили крах страны при новой мировой войне

The Washington Examiner: США потерпят поражение при войне с Китаем за Тайвань

США потерпят поражение при новой мировой войне с Китаем за Тайвань, объяснил обозреватель The Washington Examiner Том Роган.

«Какими бы смелыми ни были слова [президента США Джо] Байдена, они (...) наталкивают на вопрос о том, готова ли армия страны выдержать настолько суровое испытание», — задался вопросом журналист.

По словам обозревателя, Пекин приложил значительные усилия для включения Тайваня в сферу своего влияния, и речь не только о политических шагах. Так, более десяти лет Китай занимался инвестированием в разработку и развертывание военных систем, которые перекроют США доступ на остров и в Южно-Китайское море.

«Американские военные и промышленники, за исключением корпуса морской пехоты, не изъявили желания компенсировать эволюцию Народно-освободительной армии (НОАК) в этом направлении», — отмечает автор материала. Он также указал, что руководство ВМС продолжает настаивать на том, что авианосцы должны быть центральным звеном при ударных наступательных действиях, несмотря на наличие у Пекина баллистических ракет, способных «мгновенно сокрушить корабли».

Роган заключил, что США в нынешней ситуации необходимо сделать акцент на подводной войне и на ограниченных воздушных операциях, чтобы не потерпеть разгромное поражение. Неудача в возможном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина, заключил он.

Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что США пытаются разыграть с Тайбэем такой же сценарий, как с Киевом. Заявления Вашингтона о намерении защищать территории островного государства в случае вторжения Китая выглядят как провокация, подчеркнул политолог.