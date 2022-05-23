США заподозрили в намерении повторить украинский сценарий на Тайване

Политолог Мартынов заявил, что США хотят повторения украинского сценария на Тайване

США пытаются разыграть с Тайбэем такой же сценарий как с Киевом, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Заявления Вашингтона о намерении защищать территории островного государства в случае вторжения Китая выглядят как провокация, подчеркнул политолог. Своим мнением Мартынов поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что в случае военного вторжения со стороны Китая, США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статуса-кво в одностороннем порядке.

«Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. (...) Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — пообещал Байден, тем самым подтвердив прежнюю позицию по вопросу защиты острова.

Повторение фокуса

«Все сильно напоминает историю с украинским кейсом, когда полгода каждый день Вашингтон и всякие сателлиты без конца анализировали вторжение России. Помните, они говорили Россия вторгнется, мы говорили, что мы этого делать не собираемся, а они: нет вторгнитесь, мы вас заставим, мы спровоцируем, создадим такие условия и обстоятельства, такой уровень провокации и угроз безопасности, что у вас не останется выбора», — высказался Мартынов.

В итоге Россию вынудили начать на Украине специальную военную операцию, считает политолог. США же в свою очередь решают за счет этого конфликта свои интересы. «Под это дело они развернули беспрецедентную информационную, гуманитарную и экономическую войну против России в пределах той локации, которую они контролируют», — добавил он.

Очень похоже, что тот же фокус США намерен провернуть и с Тайванем, предположил политолог. «Они закручивают ситуацию вокруг Тайваня, но только уже по линии Китая. Я не знаю, как Китай будет на эти вещи реагировать, потому что Китай в этом смысле очень своеобразная страна. Я предполагаю, что они все эти нехитрые ходы тоже считывают», — отметил директор Международного института новейших государств.

По мнению Мартынова, Китай постарается воздержаться от любых военных сценариев. С другой стороны, подчеркнул он, есть определенные грани, за которыми начинается прямая угроза безопасности государства. Только время покажет, как далеко США могут зайти в вопросе разрушения международной безопасности, сказал Мартынов.

Мне кажется, основной целью США является не столько Россия, сколько Китай с его первой экономикой в мире и потенциалом Алексей Мартынов политолог

«Мне кажется, основной целью США является не столько Россия, сколько Китай с его первой экономикой в мире и потенциалом. Ну а Россия у них в голове выглядит как место, где лежит много ресурсов и какие-то кладовщики, то есть мы с вами, считают это своим, а на самом деле это их. Китай же напрямую угрожает той самой логике сохранения однополярного мира и является прямой угрозой. Китай демонстрирует всему миру с одной стороны социальную организацию, а с другой стороны экономические и технологические успехи. Конечно, это лакомый кусок», — резюмировал политолог.

Ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. По словам Милли, Москва и Пекин располагают значительным военным потенциалом и намерены изменить нынешний основанный на правилах порядок.