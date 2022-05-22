В США предупредили о возросшем риске конфликта между мировыми державами

Глава КНШ ВС США Милли рассказал о растущем потенциале конфликта между мировыми державами

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, передает ТАСС.

Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем Марк Милли глава КНШ ВС США

По словам Милли, Москва и Пекин располагают значительным военным потенциалом и намерены изменить нынешний основанный на правилах порядок.

Помимо этого, он отметил, что США вступают в мир, который становится все более нестабильным. Милли добавил, что сейчас в мире есть потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. «Этот потенциал растет, а не снижается», — резюмировал он.

В апреле Милли заявил, что США в любом случае не предотвратили бы специальную военную операцию России на Украине, так как для этого понадобилось бы прямое военное вмешательство Вашингтона, что грозило бы вооруженным конфликтом. Он также предположил, что конфликт будет «измеряться годами».

Механизм эскалации конфликта

В текущей международной ситуации, как и в начале Первой мировой войны, имеется некий механизм, который запускает эскалацию конфликта и непременно провоцирует боевые действия. Такое сравнение в статье для Le Figaro привел бывший специальный советник при экс-президенте Франции Николя Саркози и его спичрайтер Анри Гуайно.

По его словам, речь идет о некой «шестеренке», из-за которой каждая сторона, как правило, приписывает оппоненту скрытые мотивы и намерения, свойственные ей самой же по отношению к нему.

Автор статьи считает, что, расширяя НАТО и придвинув границы Евросоюза вплотную к России, США и Европа «пробудили в русских ощущение окружения, которое было причиной многих европейских войн».

«Запад убедил себя, что если Россия победит на Украине, то ее желание доминировать не будет иметь границ. И наоборот, Россия убедила себя, что если Запад привлечет Украину в свой лагерь, то именно Запад больше не будет сдерживать свои гегемонистские амбиции», — указал эксперт.

Спичрайтер также обратил внимание на то, что ранее, в отличие от нынешнего конфликта, ни один из участников не стремился загнать другого в угол. Теперь же, когда существует перспектива вступления в НАТО Швеции и Финляндии, когда лидеры стран позволяют себе публичные оскорбительные высказывания в адрес оппонентов, когда открыто заявляется о намерении максимально «ослабить» противника — в стратегии «загнания в угол» более нет никаких ограничений.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, в свою очередь, заявляла о том, что американские власти в поддержке Украины не хотят доводить дело до третьей мировой войны. «Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — высказалась Хейнс.

Нарастающая угроза для России и Китая

В России и Китае неоднократно выражали обеспокоенность угрозами, в том числе у своих границ, исходящими от США. Так, министр обороны России Сергей Шойгу считает, что обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ России.

По словам Шойгу, интенсивность полетов американской бомбардировочной авиации в Европе выросла в 15 раз. Глава Минобороны подчеркнул, что американские корабли шесть раз в 2022 году выполняли задачи вблизи Калининградской области. По данным Шойгу, с 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия.

19 мая член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, в свою очередь, рассказал, что страна примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности в случае вмешательства США во внутренние дела государства.

Соответствующее заявление китайский чиновник сделал в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ян Цзечи отметил, что в течение определенного периода времени США «предприняли ряд неверных действий и заявлений, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб интересам Китая».