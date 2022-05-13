Во Франции сравнили ситуацию в мире с началом Первой мировой войны

Экс-советник президента Франции Гуайно сравнил ситуацию в мире и начало Первой мировой

В текущей международной ситуации, как и в начале Первой мировой войны, имеется некий механизм, который запускает эскалацию конфликта и непременно провоцирует боевые действия. Такое сравнение в статье для Le Figaro привел бывший специальный советник при экс-президенте Франции Николя Саркози и его спичрайтер Анри Гуайно.

По его словам, речь идет о некой «шестеренке», из-за которой каждая сторона, как правило, приписывает оппоненту скрытые мотивы и намерения, свойственные ей самой же по отношению к нему.

Гуайно процитировал выдержки из книг австралийского историка Кристофера Кларка, который писал, что летом 1914 года «Европа шла на войну как лунатик» — ни один европейский лидер не был сумасшедшим и не хотел мировой войны, однако они вместе ее начали, а затем утверждали, что «не могли поступить иначе».

Автор статьи считает, что, расширяя НАТО и придвинув границы Евросоюза вплотную к России, США и Европа «пробудили в русских ощущение окружения, которое было причиной многих европейских войн».

«Запад убедил себя, что если Россия победит на Украине, то ее желание доминировать не будет иметь границ. И наоборот, Россия убедила себя, что если Запад привлечет Украину в свой лагерь, то именно Запад больше не будет сдерживать свои гегемонистские амбиции», — указал эксперт.

«Это шестеренка 1914 года во всей своей пугающей чистоте», — заметил он. По словам Гуайно, этот тезис доказывает поддержка Западом Евромайдана, присоединение Крыма к России, события в Донбассе, а также соглашение о стратегическом партнерстве, заключенное между Соединенными Штатами и Украиной в 2021 году.

Спичрайтер также обратил внимание на то, что ранее, в отличие от нынешнего конфликта, ни один из участников не стремился загнать другого в угол. Теперь же, когда существует перспектива вступления в НАТО Швеции и Финляндии, когда лидеры стран позволяют себе публичные оскорбительные высказывания в адрес оппонентов, когда открыто заявляется о намерении максимально «ослабить» противника — в стратегии «загнания в угол» более нет никаких ограничений.

27 апреля французский генерал в отставке Жак Гийман высказал мнение, что конфликт на Украине — не повод для начала ядерной войны, поэтому следует прекратить загонять Россию в угол «безумными санкциями».