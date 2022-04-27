Во Франции призвали «не загонять Россию в угол»

Французский генерал предрек ядерную войну, если Россию «продолжат загонять в угол»

Конфликт на Украине не повод для начала ядерной войны, поэтому следует прекратить загонять Россию в угол «безумными санкциями». Таким мнением поделился французский генерал в отставке Жак Гийман, его статья с соответствующим призывом опубликована на портале La Plume et l'Enclume.

«Продолжайте загонять русского медведя в угол безумными санкциями, и у нас будет ядерная война. Хиросима в 20-й степени!» — предрек автор материала. Он добавил, что Запад в рамках данной ситуации сделал выбор в пользу эскалации, а не переговоров.

Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку Ллойд Остин глава Пентагона

Француз подчеркнул, что США и страны Европы якобы хотят мира, однако примерно 20 стран продолжают поставлять Украине оружие и буквально «раздувают тлеющие угли». При этом, по словам генерала, ни у европейских государств, ни у Вашингтона нет средств, чтобы вступить в реальную конфронтацию с Россией.

Гийман напомнил, что у русских и французов богатая общая история, и отметил, что «видеть, как сегодняшняя Франция считает русских врагами, бесконечно грустно».

27 апреля министр обороны США Ллойд Остин в беседе с телеканалом Fox News прокомментировал дискуссии о возможности ядерной войны из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что не верит в такой вариант развития событий.