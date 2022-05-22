В России оценили заявление генерала США о риске конфликта с Москвой и Пекином

В ВШЭ сочли тревожным заявление генерала США Милли о риске конфликта с Россией и Китаем

Заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о возросшем риске конфликта с Россией и Китаем является тревожным и свидетельствует о том, что американское военное командование готовится к такому сценарию. Так слова Милли оценил в беседе с РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

По его мнению, заявление генерала демонстрирует, что высшее военно-политическое руководство США не считает больше международный терроризм основной угрозой, теперь в этом качестве воспринимаются великие ядерные державы Россия и Китай и «на это нельзя не обратить внимания». Эксперт полагает, что Вашингтон готовится к конфликту с Москвой и Пекином и это чревато глобальной катастрофой.

Батюк указал на то, что генерал Милли является кадровым военным, профессионалом, поэтому к его заявлению не стоит относиться как к предвыборному лозунгу. При этом он пояснил, что самостоятельное независимое суверенное государство, не только Россия и Китай, никогда не согласится с порядком, в котором «Америка всегда и во всем права, чтобы она там ни вытворяла на международной арене».

Генерал Милли сделал свое заявление во время выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт и призвал их готовиться к международному конфликту с участием России и Китая.