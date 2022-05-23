Иммунолог назвал новую угрозу из-за крупных вспышек оспы обезьян

Иммунолог Крючков предрек регулярные случаи оспы обезьян в развитых странах из-за вспышек

Крупные вспышки оспы обезьян могут спровоцировать появление локального резервуара животных, которые станут переносчиками этой инфекции. В результате люди в развитых странах начнут заражаться подобным видом оспы регулярно. Такую новую угрозу инфекции назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

«Важно как можно раньше не допустить распространение среди животных, потому что, если мы такой резервуар создадим вне Африки, соответственно из-за него будут регулярно заражаться люди. Эти случаи уже будут местными», — предупредил Крючков.

По его словам, подобный резервуар может появиться в любой из развитых стран. В них есть большое число животных, которые являются переносчиками инфекции, отметил специалист, подчеркнув, что к ним относятся грызуны.

При широком распространении оспы обезьян вирус может измениться, считает иммунолог. В связи с этим нельзя допустить распространения инфекции — это можно сделать с помощью жестких противоэпидемических мер, считает он.

Оспой обезьян, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заболели как минимум 92 человека, еще 28 пациентов находятся под подозрением. Больше всего случаев выявлено в Португалии, Испании и Великобритании. Вирус также зафиксировали у жителей Австралии, Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швеции и США.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране не выявлено случаев заражения оспой обезьян. В службе добавили, что в России создали тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян. Исследовательский центр «Вектор» уже провел испытания — тест-система может быть применена вне лаборатории, отметили там.