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Артемий Лебедев высказался о возможности пойти в политику

Блогер Артемий Лебедев назвал политику последним делом, которым он хотел бы заняться

Фото: АГН Москва / Globaallookpress.com

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался о возможности начать политическую карьеру. Об этом он порассуждал в видео на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы зрителей.

Лебедев назвал сферу политики последним местом, куда он хотел бы пойти. «Мне дико комфортна моя собственная позиция, я могу говорить все, что хочу; могу влиять на все, что хочу, и так, как могу, и мне для этого не надо сидеть в *** [неприятном] кабинете», — заявил он.

По мнению блогера, все, что он может сделать, он способен совершить, не объединяясь в партии и «не будучи никому, никакой госструктуре ничего должным». Он также назвал такую позицию намного более интересной, чем деятельность политика. «*** [вообще] мне это не нужно», — заключил Лебедев, говоря о политической карьере.

Ранее Лебедев раскрыл отношение жителей Грузии к русским людям после того, как побывал в этой стране. Он выразил уверенность в том, что ситуация с отношением к русским в Грузии не такая острая, как это показывается в СМИ.

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Маргарита Щигарева
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