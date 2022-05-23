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Ученые нашли способ снизить счета за электроэнергию

Ученые из Свердловской области создали систему, чтобы снизить счета за электроэнергию

Фото: Shutterstock

Ученые из Свердловской области нашли способ с помощью системы комплексного анализа снизить счета за электроэнергию на 15-25 процентов. Об этом один из разработчиков Вячеслав Матвеев рассказал в беседе с РИА Новости.

С помощью системы потребители сами смогут определить, как лучше снизить электроэнергию. Ученые предложили подключать датчик-клипсу к электросети вместе с обычным счетчиком. Затем данные об энергопотреблении будут переданы нейросетям, после чего жильцы смогут в личном кабинете или мобильном приложении проанализировать, какие приборы потребляют больше всего энергии. Система также будет передавать показания в управляющую компанию, а при аварийных ситуациях — отключать питание. По подсчетам ученых, прибор обойдется в четыре тысячи рублей.

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«Установка системы проста и не требует специальных навыков. Сейчас разработка тестируется для работы в квартирах, но ее можно применять и на промышленных или социальных объектах. Система уже прошла экспериментальные исследования, доказав свою эффективность: экономия расходов на энергию до 25 процентов в месяц», — объяснил Матвеев.

Ранее россиянам рассказали, что меньше платить по счетам за тепло и электричество можно за счет правильно установленных теплых полов и кондиционеров. Эксперты отметили, что 50 процентов всей используемой в России энергии тратится на производство тепла — половина этого объема теряется впустую.

Нина Ташевская
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