Ученые нашли способ снизить счета за электроэнергию

Ученые из Свердловской области создали систему, чтобы снизить счета за электроэнергию

Ученые из Свердловской области нашли способ с помощью системы комплексного анализа снизить счета за электроэнергию на 15-25 процентов. Об этом один из разработчиков Вячеслав Матвеев рассказал в беседе с РИА Новости.

С помощью системы потребители сами смогут определить, как лучше снизить электроэнергию. Ученые предложили подключать датчик-клипсу к электросети вместе с обычным счетчиком. Затем данные об энергопотреблении будут переданы нейросетям, после чего жильцы смогут в личном кабинете или мобильном приложении проанализировать, какие приборы потребляют больше всего энергии. Система также будет передавать показания в управляющую компанию, а при аварийных ситуациях — отключать питание. По подсчетам ученых, прибор обойдется в четыре тысячи рублей.

«Установка системы проста и не требует специальных навыков. Сейчас разработка тестируется для работы в квартирах, но ее можно применять и на промышленных или социальных объектах. Система уже прошла экспериментальные исследования, доказав свою эффективность: экономия расходов на энергию до 25 процентов в месяц», — объяснил Матвеев.

Ранее россиянам рассказали, что меньше платить по счетам за тепло и электричество можно за счет правильно установленных теплых полов и кондиционеров. Эксперты отметили, что 50 процентов всей используемой в России энергии тратится на производство тепла — половина этого объема теряется впустую.