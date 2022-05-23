Блогерша подсказала способ удаления кочерыжки из салата айсберг без ножа

Mirror: кочерыжку из салата айсберг легко удалить, если ударить овощ об стол

Блогерша Сьюзи Кью показала в TikTok, как можно легко удалить кочерыжку из кочанного салата айсберг без ножа. На ее лайфхак обратило внимание издание Mirror.

По словам Кью, необходимо повернуть овощ кочерыжкой к столу и сильно ударить о поверхность. После этого, как продемонстрировала блогерша, удаление кочерыжки пройдет легко — она отойдет от листьев самостоятельно, и ее можно будет вытащить. «Этому меня научила мама», — подсказала она.

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