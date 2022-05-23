Кортни Лав рассказала о спасении ее жизни Джонни Деппом после передозировки наркотиками

57-летняя американская актриса и рок-певица Кортни Лав рассказала о том, как 65-летний актер Джонни Депп спас ее после передозировки наркотиками. Об этом сообщает DailyMail.

Исполнительница записала видеообращение, в котором высказала слова поддержки Джонни Деппу, коснувшись темы его судебных разбирательств с бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд, по делу о клевете, а также домашнем насилии.

Лав рассказала, что Депп спас ее от смерти, когда в 1995 году (через год после трагический гибели супруга Кортни, Курта Кобейна) выполнил сердечно-легочную реанимацию после того, как она получила передозировку запрещенными веществами возле одного из ночных клубов США.

«На самом деле я не хочу выносить публичные суждения, но я просто хочу сказать вам, что Джонни сделал мне искусственное дыхание в 1995 году, когда у меня случилась передозировка возле The Viper Room», — сообщила певица.

Помимо этого Лав добавила, что Депп оказывал поддержку ей и ее дочери на протяжении всех этих лет. Вдова Курта Кобейна также обратилась к Херд, заявив о том, что понимает ее сейчас: «Я была самой ненавидимой женщиной в Америке. Я была самой ненавидимой женщиной в мире до TikTok, и сейчас я действительно испытываю сочувствие по отношению к Эмбер. Черт возьми. Представляете, каково это?»

При этом певица высказала надежду, что справедливость, «какой бы она ни была», восторжествует, если звезда «Аквамена» не будет выступать против Деппа ради личной выгоды.

Ранее французская актриса Ева Грин поддержала звезду «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд.