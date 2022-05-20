Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Ева Грин поддержала Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд

Актриса Ева Грин поддержала Джонни Деппа, который судится с Эмбер Херд
Ева Грин

Ева Грин. Фото: Clemens Niehaus / Geisler-Fotopres / Globallookpress.com

Французская актриса Ева Грин поддержала звезду «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа, который судится с бывшей женой Эмбер Херд. Артистка высказалась об их конфликте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка выложила совместное фото с Деппом и написала: «Я не сомневаюсь, что Джонни откроет миру свое доброе имя и чудесное сердце и его жизнь и жизнь его семьи станет лучше, чем когда-либо».

Материалы по теме:
Оба хороши. Суд Джонни Деппа с Эмбер Херд идет уже месяц. Что бывшие супруги наговорили друг о друге за это время?
Оба хороши.Суд Джонни Деппа с Эмбер Херд идет уже месяц. Что бывшие супруги наговорили друг о друге за это время?
12 мая 2022
Сор из избы Кокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд
Сор из избыКокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд
17 июля 2020

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

В суде Херд заявила, что Депп изменял ей, а также применял физическое и психологическое насилие. Ее сестра Уитни Энрикес отметила, что между звездами всегда происходили драки, когда актер выпивал или употреблял наркотики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Российский флот получит 20 боевых кораблей в 2022 году
В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»
Пенсионеры нашли в поле старинные монеты стоимостью миллион рублей
Вора в законе экстрадировали в Москву из Египта
Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»
Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине
Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев
Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.