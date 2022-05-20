Ева Грин поддержала Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд

Актриса Ева Грин поддержала Джонни Деппа, который судится с Эмбер Херд

Французская актриса Ева Грин поддержала звезду «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа, который судится с бывшей женой Эмбер Херд. Артистка высказалась об их конфликте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка выложила совместное фото с Деппом и написала: «Я не сомневаюсь, что Джонни откроет миру свое доброе имя и чудесное сердце и его жизнь и жизнь его семьи станет лучше, чем когда-либо».

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

В суде Херд заявила, что Депп изменял ей, а также применял физическое и психологическое насилие. Ее сестра Уитни Энрикес отметила, что между звездами всегда происходили драки, когда актер выпивал или употреблял наркотики.