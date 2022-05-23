Маск потерял миллиарды долларов из-за обвинения в домогательствах

Маск потерял 10 миллиардов долларов из-за обвинения в сексуальных домогательствах

Глава Tesla Илон Маск потерял 10 миллиардов долларов за один день, сообщает Markets Insider. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против него.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние 19 мая было около 212 миллиардов долларов. Из-за обвинений капитал Маска сократился до 201 миллиарда долларов. Таким образом, с начала года предприниматель стал беднее более чем на 69 миллиардов долларов. Отчасти это связано с тем, что цена акций Tesla упала.

Падение стоимости ценных бумаг ускорилось после того, как Маск заявил, что купит Twitter за 44 миллиарда долларов. Через день после объявления о сделке акции Tesla рухнули более чем на 12 процентов.

В мае стюардесса SpaceX обвинила миллиардера в сексуальных домогательствах. Пострадавшая пояснила, что инцидент произошел в 2016 году во время полета в Лондон. Маск вызвал к себе в комнату бортпроводницу, имя которой не разглашается, чтобы она сделала ему массаж. По словам девушки, бизнесмен разделся перед ней и начал тереться о ее ногу. Он также предложил купить ей в подарок лошадь в обмен на половой акт, но стюардесса отказалась.

В результате SpaceX заключил с ней соглашение о прекращении трудовых отношений. Девушка получила 250 тысяч долларов в обмен на обещание не подавать заявление в суд.