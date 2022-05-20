Известный миллиардер попал в секс-скандал со стюардессой

Insider: стюардесса SpaceX обвинила Илона Маска в сексуальных домогательствах

Известный миллиардер и глава Tesla Илон Маск попал в секс-скандал — стюардесса SpaceX обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Insider со ссылкой на заявление подруги пострадавшей и ряд документов.

Как рассказала пострадавшая, инцидент произошел в 2016 году, во время полета в Лондон. Маск вызвал к себе в комнату бортпроводницу, имя которой не разглашается, чтобы она сделала ему массаж. По словам девушки, бизнесмен разделся перед ней и начал тереться о ее ногу. Он также предложил купить ей в подарок лошадь в обмен на половой акт, но стюардесса отказалась.

Этот случай негативно сказался на ее карьерных возможностях в SpaceX, и в 2018 году бортпроводница наняла адвоката по трудовым спорам, а также направила жалобу в отдел кадров компании с подробным описанием случившегося.

В результате, SpaceX заключил с ней соглашение о прекращении трудовых отношений, и девушка получила 250 тысяч долларов в обмен на обещание не подавать заявление в суд. Соглашение также включало пункты о неразглашении любой информации про Маска и его бизнес.

В комментарии изданию Insider Маск заявил, что в этой истории «есть еще много интересного». «Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, то вряд ли это был бы первый подобный случай за всю мою 30-летнюю карьеру», — отметил он. Также бизнесмен назвал историю «политически мотивированным вбросом».

При этом в SpaceX ситуацию обсуждать отказались. Вице-президент компании по юридическим вопросам Кристофер Кардачи сказал, что не будет комментировать «какие-либо мировые соглашения».

В январе 2022 года пассажир самолета, позволивший себе пощупать стюардессу за ягодицы, получил за домогательства шесть месяцев тюрьмы. 50-летний турист из Канады Энио Сокорро Зайас летел рейсом авиакомпании American Airlines из Канкуна, Мексика, в Майами, США. Во время полета стюардесса, разносившая питание пассажирам, оставила закуску на коленях мужчины, посчитав, что он спит — ее жест, в свою очередь, спровоцировал канадца на непристойное действие.