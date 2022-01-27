Мужчина получил шесть месяцев тюрьмы за непристойное действие со стюардессой

Пассажир самолета, позволивший себе пощупать стюардессу за ягодицы, получил за домогательства шесть месяцев тюрьмы. Об этом пишет U.S.News.

Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2021 года, однако суд вынес приговор по делу в понедельник, 24 января. 50-летний турист из Канады Энио Сокорро Зайас летел рейсом авиакомпании American Airlines из Канкуна, Мексика, в Майами, США. Во время полета стюардесса, разносившая питание пассажирам, оставила закуску на коленях мужчины, посчитав, что он спит — ее жест, в свою очередь, спровоцировал канадца на непристойное действие.

Так, мужчина решил схватить бортпроводницу за ногу и пощупать девушку за ягодицы — он проделал это без согласия стюардессы и на глазах остальных пассажиров. После приземления в аэропорту назначения сотрудница авиакомпании сообщила о домогательствах со стороны Зайас, ее версию также подтвердили очевидцы сцены.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось о начале расследования в отношении американца, который во время полета домогался своей попутчицы. По словам потерпевшей, она заснула в своем кресле и проснулась оттого, что сидевший рядом пассажир щупал ее грудь — в свое оправдание мужчина сказал, что у него инвалидность.