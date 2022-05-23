В Мали заявили об ударе антироссийских санкций по бедным странам

Глава МИД Мали Диоп заявил, что антироссийские санкции ударили по бедным странам

Министр иностранных дел (МИД) Мали Абдулай Диоп заявил, что антироссийские санкции, введенные западными странами, парализовали экономическую систему. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это уже ударило по бедным странам. Он добавил, что санкции ухудшат глобальную экономическую ситуацию и вызовут продовольственный кризис. «И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения», — сказал он.

Диоп отметил, что в настоящее время трудно найти пшеницу на рынке, так как Украина и Россия являются крупнейшими производителями в мире. «То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке», — сказал он.

Глава ведомства считает, что любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию. По его словам, российская сторона готова помочь Мали. Он подчеркнул, что страна ценит эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам.

Диоп добавил, от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, пострадают больше людей, чем от террористических актов. «Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство», — сказал он.

Министр заявил, что многие люди фактически будут «приговорены к смертной казни» из-за лишения доступа к продуктам питания.

Ранее аналитик Джош Оуэнс заявил, что западные санкции не смогли поставить на колени российскую экономику из-за ее уникальной роли. Эксперт из США отметил, что энергоресурсы и продовольствие России необходимы для глобальной стабильности. Поэтому он признал провал антироссийских санкций.

