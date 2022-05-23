Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Мали заявили об ударе антироссийских санкций по бедным странам

Глава МИД Мали Диоп заявил, что антироссийские санкции ударили по бедным странам
Абдулай Диоп

Абдулай Диоп . Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр иностранных дел (МИД) Мали Абдулай Диоп заявил, что антироссийские санкции, введенные западными странами, парализовали экономическую систему. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это уже ударило по бедным странам. Он добавил, что санкции ухудшат глобальную экономическую ситуацию и вызовут продовольственный кризис. «И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения», — сказал он.

Диоп отметил, что в настоящее время трудно найти пшеницу на рынке, так как Украина и Россия являются крупнейшими производителями в мире. «То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке», — сказал он.

Глава ведомства считает, что любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию. По его словам, российская сторона готова помочь Мали. Он подчеркнул, что страна ценит эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам.

Диоп добавил, от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, пострадают больше людей, чем от террористических актов. «Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство», — сказал он.

Министр заявил, что многие люди фактически будут «приговорены к смертной казни» из-за лишения доступа к продуктам питания.

Ранее аналитик Джош Оуэнс заявил, что западные санкции не смогли поставить на колени российскую экономику из-за ее уникальной роли. Эксперт из США отметил, что энергоресурсы и продовольствие России необходимы для глобальной стабильности. Поэтому он признал провал антироссийских санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
СК России расследует покушение на мэра Энергодара
Американский нацист получил украинское гражданство
Россиянам раскрыли способ избавиться от «пивного» живота
Изучен механизм возникновения нарушения свертываемости крови при COVID-19
Блогерша пожаловалась на издевки замужних женщин в адрес ее большой груди
Стало известно о планах компании Levi’s окончательно покинуть Россию
Рэпер Моргенштерн обжаловал решение о признании его иноагентом
Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Белозерки в Херсонской области
Девушка установила камеру у дома и сделала неприятное открытие
В Мали заявили об ударе антироссийских санкций по бедным странам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.