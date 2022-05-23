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Россияне стали чаще покупать билеты за границу в один конец

«Аэроклуб»: в апреле доля билетов за границу в один конец достигла 70 процентов

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Сотрудники консалтинговых, финансовых и IT-компаний стали чаще выезжать за границу, не покупая при этом обратные авиабилеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Аэроклуб», которая работает на рынке бизнес-трэвел услуг.

По данным специалистов, в марте 2022 года доля билетов из России в один конец достигла 70 процентов, при этом в 2019 году показатель не превышал одной трети. За последние два месяца самыми популярными направлениями для релокации стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.

Аналитики проанализировали более одного миллиона транзакций за апреле 2019, 2021 и 2022 годов. «Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, COVID-19», — пояснил представитель «Аэроклуба».

Ранее стало известно, что в начале 2022 года россияне массово заинтересовались полулегальным переездом в Испанию — спрос на получение вида на жительство (ВНЖ) по оседлости в европейской стране вырос на 54,05 процента.

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Мария Гейн
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