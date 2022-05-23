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Кремль назвал последствия милитаризации Европы

Песков заявил, что милитаризация Европы не поспособствует укреплению безопасности

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Милитаризация Европы, к которой призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, не поспособствует укреплению безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«В целом мы знаем, что господин Боррель — он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает», — объяснил представитель Кремля.

Песков добавил, что Боррель на постоянной основе демонстрирует свою склонность к решению проблем силовыми методами.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) должен взять на себя ответственность за свою безопасность. По его мнению, ЕС должен создать собственные европейские вооруженные силы, у которых будет более широкий уровень спектра и «которые будут стремиться наращивать возможности и силы».

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Никита Абрамов
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