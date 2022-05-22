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Боррель призвал ЕС взять на себя ответственость за свою безопасность

Боррель: ЕС должен взять ответственность за свою безопасность, создав собственные ВС

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен взять на себя ответственность за свою безопасность. С таким призывом выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы евродипломатии, ЕС должен создать собственные европейские вооруженные силы.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — предложил Боррель.

Ранее Боррель отказал России в праве определять условия мира с Украиной. Он считает, что условия, по которым между Россией и Украиной будет заключен мир, должен определять Киев, а не Москва.

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Марина Совина
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