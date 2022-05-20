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Боррель отказал России в праве определять условия мира с Украиной

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что условия мира с Россией должна определять Украина

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Условия, по которым между Россией и Украиной будет заключен мир, должен определять Киев, а не Москва. Так прокомментировал предложение Италии по мирному урегулированию кризиса глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания в Совете иностранных дел Евросоюза по вопросам развития, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной», — заявил глава. Таким образом, он выступил за то, чтобы отказать российской стороне в праве определять условия для прекращения боевых действий.

19 мая МИД Италии заявил о передаче плана мирного урегулирования на Украине в ООН. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Следующие этапы включают в себя проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав ЕС, решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.

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Дмитрий Сотак
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