В российском СИЗО арестант задушил сокамерника во время ссоры из-за куска мыла

В Калининграде заключенный задушил 52-летнего сокамерника по СИЗО из-за куска мыла

В одном из СИЗО Калининграда обвиняемый в краже россиянин ночью задушил 52-летнего сокамерника. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «МК».

По сведениям издания, заключенный сначала избил другого арестанта во время ссоры из-за куска мыла, а после убил его. Сотрудники ФСИН обнаружили тело потерпевшего утром 20 мая.

Мужчина признался в содеянном. Расследованием преступления занялись в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина задушил обвиненного в педофилии соседа по СИЗО и инсценировал его суицид.

