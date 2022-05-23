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В российском СИЗО арестант задушил сокамерника во время ссоры из-за куска мыла

В Калининграде заключенный задушил 52-летнего сокамерника по СИЗО из-за куска мыла

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В одном из СИЗО Калининграда обвиняемый в краже россиянин ночью задушил 52-летнего сокамерника. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «МК».

По сведениям издания, заключенный сначала избил другого арестанта во время ссоры из-за куска мыла, а после убил его. Сотрудники ФСИН обнаружили тело потерпевшего утром 20 мая.

Мужчина признался в содеянном. Расследованием преступления занялись в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина задушил обвиненного в педофилии соседа по СИЗО и инсценировал его суицид.

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Елизавета Новикова
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