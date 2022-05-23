ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе в ЛНР

Минобороны РФ: ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе в ЛНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что ВСУ заняли территорию находящегося на территории Луганской народной республики (ЛНР) Лисичанского завода редких газов, разместив там ствольную артиллерию и РСЗО, а также заминировав емкости с химически опасными веществами, сообщает ТАСС.

«В Лисичанске Луганской народной республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей», — заявил представитель Минобороны России.

Он добавил, что украинские военные периодически обстреливают позиции российских солдат и формирований ЛНР, добиваясь ответного огня для того, чтобы впоследствии обвинить их в убийстве мирного населения, а также создании техногенной катастрофы.

Ранее стало известно, что ВСУ планируют провокацию в Авдеевке с обвинением Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в обстрелах населенных пунктов. Разведке ДНР стало известно, что артиллерийский удар будет нанесен по объектам гражданской инфраструктуры в Авдеевке.