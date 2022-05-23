Стало известно о планируемой ВСУ провокации в Авдеевке

В ДНР рассказали о планируемой ВСУ провокации в Авдеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провокацию в Авдеевке с обвинением Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в обстрелах населенных пунктов, сообщает Telegram-канал Народной милиции.

Разведке ДНР стало известно, что артиллерийский удар будет нанесен по объектам гражданской инфраструктуры в Авдеевке. В Народной милиции рассказали, что украинская сторона хочет обвинить в обстрелах военных ДНР.

«Для совершения этой провокации привлекается дивизион 26-й артиллерийской бригады ВСУ, находящийся в районе населенного пункта Очеретино. Задачу на совершение этого преступления получил лично командир дивизиона подполковник Сергей Панченко», — говорится в сообщении.

Жителей Авдеевки призвали не покидать убежища во время обстрелов.

Ранее в Минобороны России рассказали о сорванной провокации из-за отмены штурма «Азовстали». Как уточнили российские военные, США и страны НАТО планировали применить оружие массового поражения.

