Минобороны заявило о начале разминирования территории «Азовстали»

Минобороны России заявило о начале разминирования промзоны «Азовстали» в Мариуполе

Российские саперные подразделения начали разминировать территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, на территории завода саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин — ими бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), по утверждению министерства, минировали весь периметр «Азовстали» и строения на его территории.

Российские войска также обезвреживают неразорвавшиеся припасы, которые представляют опасность. Работа по разминированию идет уже двое суток, сообщили в Минобороны, подчеркнув, что за это время саперы уничтожили более 100 взрывоопасных предметов.

Для работы на более опасных участках используются специальные бронированные машины, добавили в оборонном ведомстве.

В пятницу, 20 мая, Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Под контроль российских войск перешли подземные сооружения завода, в которых прятались военные ВСУ, добавили в ведомстве. Там подсчитали, что всего в плен с территории завода сдались 2439 украинских военнослужащих.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. О полном контроле российской армии над городом министр обороны Сергей Шойгу заявил 4 мая. До этого, по утверждению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, основными очагами сопротивления были центр города, порт и промзона «Азовсталь».

Металлургический комбинат «Азовсталь» находится на побережье Азовского моря. Его площадь составляет 11 квадратных километров — это одна пятнадцатая часть всего Мариуполя. Площадь завода чуть меньше, чем площадь российского города Суздаль. На его территории находится 41 цех и 80 подсобных зданий, также у «Азовстали» есть свой грузовой порт.