Всемирная ассамблея здравоохранения отказалась приглашать Тайвань на сессию

Всемирная ассамблея здравоохранения отказалась приглашать Тайвань на 75-ю сессию в Женеве

Всемирная ассамблея здравоохранения отказалась приглашать Тайвань на 75-ю ежегодную сессию в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Участники форума, являющегося высшим органом ВОЗ, выступили против включения в повестку дня вопроса о приглашении Тайваня в качестве наблюдателя, согласно рекомендации генерального комитета ассамблеи. «Рекомендация генерального комитета принимается», — заявил председатель ассамблеи.

Накануне сессии США настаивали на приглашении Тайбэя. Однако в Китае выступили категорически против тайваньской делегации. Пекин указывает на принадлежность самоуправляемого острова КНР и препятствует его доступу к международным структурам. Тем не менее с 2009 по 2016 года Тайвань на правах наблюдателя принимал участие в форуме.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Главными темами встречи станут способы передачи заболевания, его распространенность среди представителей ЛГБТ-сообщества, а также ситуация с вакцинами.