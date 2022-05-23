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Названы самые необычные пляжи России

Bronevik.com назвал Халактырский и Яшмовый пляжи самыми необычными в России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Эксперты национальной системы бронирования отелей Bronevik.com назвали четыре самых необычных пляжа России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, рейтинг прибрежных локаций возглавил Халактырский пляж на Камчатке. Его главная особенность — черный вулканический песок, который образовался в ходе расщепления лавы за долгие годы.

На втором месте оказался Яшмовый пляж в Севастополе. Он славится прозрачной водой и наличием редких растений. Над пляжем находится скалистый выступ высотой в 150 метров, откуда открывается панорамный вид на Черное море.

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Замыкает тройку лидеров Стеклянная бухта во Владивостоке. Он удивляет туристов галькой необычных форм, которая состоит из выброшенных в море отходов — посуды, стекла и кафеля.

Кроме того, эксперты сервиса порекомендовали побывать на пляже Янтарный, который считается лучшим в Калининградской области. Пляж уже дважды получал международную награду «Голубой флаг» за высокие стандарты качества воды и безопасного отдыха.

Ранее сообщалось, что к лету 2023 года на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской появится пляжный комплекс. В новом пространстве разместят детские и спортивные зоны, пункты проката и медпункт.

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Мария Гейн
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