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В Нижегородского кремле открылась выставка «Мамонт и его спутники»

В Зачатской башне Нижегородского кремля 23 мая открылась выставка «Мамонт и его спутники»

Фото: Scherl / Globallookpress.com

В Зачатской башне Нижегородского кремля в понедельник, 23 мая, открылась выставка «Мамонт и его спутники». Об этом сообщает портал «Нижний 800».

В экспозицию вошли более 150 уникальных предметов из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника — черепа шерстистых носорогов, бивни и кости мамонтов, зубы древних животных и позвонок кита. Кроме того, посетители смогут увидеть подлинный череп мамонтенка с бивнями и волосы взрослого мамонта, предоставленные коллекционерами-партнерами выставки. Экспозиция продлится до 26 июня.

«На мой взгляд, самая важная миссия музеев состоит в том, чтобы показать подрастающему поколению, как непросто жили наши предки, какой тернистый путь проб и ошибок они прошли, чтобы у нас сейчас были все те блага цивилизации, к которым мы привыкли», — отметил генеральный директор музея-заповедника Юрий Филиппов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской областной библиотеке имени Ленина открылась выставка редких книг и документов «Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского». В качестве экспонатов представлены уникальные книги, которые собирали и хранили несколько поколений семьи Михаила Сеславинского — общественного и государственного российского деятеля.

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Валентина Процкова
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