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В Нижнем Новгороде открылась выставка редких книг и документов

В Нижнем Новгороде открылась выставка редких книг и документов

Фото: Syd Wachs / Unsplash

В Нижегородской областной библиотеке имени Ленина открылась выставка редких книг и документов «Нижегородская сюита. Мотивы родной земли в собрании Михаила Сеславинского». Об этом сообщает «Нижегородская правда».

В экспозицию вошли уникальные книги, которые на протяжении нескольких поколений собирали и бережно хранили несколько поколений семьи Михаила Сеславинского — общественного и государственного деятеля, который с 2004 по 2021 год руководил Федеральным агентствам по печати и массовым коммуникациям, а с февраля 2011 года возглавляет Совет Национального союза библиофилов.

Сегодня в его библиотеке около 5000 книг, в том числе иллюстрированные и прижизненные издания писателей XIX века, тысячи книг с автографами, а также коллекции детских книг ХIХ-первой трети XX веков., библиофильских французских изданий с иллюстрациями художников русской эмиграции, книжная графика, личные архивы и рукописи.

Одним из самых ценных экспонатов Сеславинский называет письмо Горького, которое он приобрел на одном из западных аукционов. Оно адресовано одному из организаторов коммунистической партии Финляндии, руководителю школы красных командиров, товарищу Тойво. В нем Горький просит предоставить отсрочку от исполнения воинских обязанностей Корнею Чуковскому и Евгению Замятину — членам редакционной коллегии издательства «Всемирной литературы», по причине того, что они необходимы для издательства.

Выставка продлится до 26 июня.

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Сергей Истомин
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