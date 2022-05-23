Иммунолог назвал защищенную от обезьяньей оспы категорию россиян

Иммунолог Владимир Болибок: россияне старше 42 лет защищены от заражения обезьяньей оспой

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с распространением обезьяньей оспы в мире. Специалист в беседе с изданием «Вечерняя Москва» назвал категорию россиян, защищенную от этого вируса, и оценил вероятность начала новой кампании по вакцинации против него.

Специалист заявил, что граждане России старше 42 лет наиболее защищены от заражения оспой обезьян, так как они уже привиты от черной оспы. «В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — пояснил Болибок.

При этом врач не рекомендовал молодым людям вакцинироваться до распоряжения Минздрава РФ, так как на данный момент зафиксированы только единичные случаи заболевания, стремительного распространения вируса внутри страны не наблюдается.

Ранее директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян. По его словам, этот вирус давно известен и хорошо изучен учеными, а от натуральной оспы разработана эффективная вакцина, которая защищает и против обезьяньего штамма.