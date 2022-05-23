Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Иммунолог назвал защищенную от обезьяньей оспы категорию россиян

Иммунолог Владимир Болибок: россияне старше 42 лет защищены от заражения обезьяньей оспой

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с распространением обезьяньей оспы в мире. Специалист в беседе с изданием «Вечерняя Москва» назвал категорию россиян, защищенную от этого вируса, и оценил вероятность начала новой кампании по вакцинации против него.

Специалист заявил, что граждане России старше 42 лет наиболее защищены от заражения оспой обезьян, так как они уже привиты от черной оспы. «В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — пояснил Болибок.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

При этом врач не рекомендовал молодым людям вакцинироваться до распоряжения Минздрава РФ, так как на данный момент зафиксированы только единичные случаи заболевания, стремительного распространения вируса внутри страны не наблюдается.

Ранее директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян. По его словам, этот вирус давно известен и хорошо изучен учеными, а от натуральной оспы разработана эффективная вакцина, которая защищает и против обезьяньего штамма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
На Украине суд приговорил российского военного к пожизненному сроку
В Шотландии выявлен первый случай обезьяньей оспы
Россиянин сделал девушке предложение на высоте 10 тысяч метров и попал на видео
В Иркутске на громко отдыхающих российских военных напали с ножом
Пушков оценил вероятность конфликта НАТО и Турции
Оценено влияние распространения оспы обезьян на мировой туризм
ФК «Спартак» объявил о закрытии своего проекта из-за финансовых проблем
На ремонт общежитий в России выделили миллиарды рублей
Лукашенко обвинил Запад в желании расчленить Украину
Иммунолог назвал защищенную от обезьяньей оспы категорию россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.