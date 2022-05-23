Ученый оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян

Ученый Шестопалов заявил, что вирус оспы обезьян вряд ли может вызвать новую пандемию

Вирус оспы обезьян, как и другие ему подобные вирусы оспы, вряд ли может вызвать новую пандемию. Об этом, оценивая вероятную опасность инфекции, заявил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, его цитирует «Интерфакс».

«Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой — скорее отрицательный», — сказал Шестопалов.

Ученый напомнил, что случаи заболевания в различных странах за пределами Африки происходили и до этого, при этом специалисты не фиксировали серьезных вспышек инфекции.

По словам Шестопалова, люди, вакцинированные от натуральной оспы, на 100 процентов защищены от распространяющейся инфекции. При необходимости производство вакцин можно будет легко начать, так как технология производства старая и проверенная, считает специалист.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал новую угрозу из-за крупных вспышек оспы обезьян. По его словам, они могут спровоцировать появление локального резервуара животных, которые станут переносчиками этой инфекции. Также при широком распространении оспы обезьян вирус может измениться, подчеркнул специалист.

Оспу обезьян обнаружили как минимум у 92 человек во всем мире, еще 28 находятся под подозрением. Медики пока не зафиксировали случаев смерти среди пациентов. Больше всего заразившихся выявлено в Португалии, Испании и Великобритании. По данным Роспотребнадзора, в России случаев оспы обезьян не зафиксировали. Для недопущения проникновения инфекции в страну служба усилила меры санитарно-карантинного контроля на границе.