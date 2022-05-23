Иван Охлобыстин высказался о покинувших Россию Ренате Литвиновой и Чулпан Хаматовой

Актер Иван Охлобыстин высказался о покинувших Россию звездах. Об этом сообщает Starhit.

Артист поразмышлял о том, что почему актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова уехали из страны. «Чулпан-то по-бабьи влетела: тут ляпнула, здесь переляпнула — это жизнь. Если раньше на такое смотрели спустя рукава, то теперь для людей тема очень болезненная. И вот Хаматова попала в жернов, и ее засосала вся эта бандеровская история, к сожалению. Ренате — так комфортно. Я никогда не был поклонником ее творчества, но при этом всегда фанател, к примеру, от Земфиры», — сказал он.

По словам Охлобыстина, Литвинова и Земфира всегда были далеки от народа, поэтому никто не будет винить их за переезд. Он также упомянул журналистку Ксению Собчак, которую, по его словам, прощают за ее удаль.

Размышляя об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина, актер предположил, что теперь начинающим артистам в России будет легче строить карьеру. «Алла Борисовна, конечно, прекрасная, но всему есть предел. Возьмите [Леонида] Гайдая. Гениальный режиссер, художник, но последние фильмы откровенно плохие», — считает Охлобыстин.

Он добавил, что Галкин не является частью русской культуры. Актер также признался, что все программы с юмористом всегда вызывали у него оторопь.