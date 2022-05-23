В США обнаружили новые случаи заражения оспой обезьян

CDC сообщил о пяти выявленных случаев заражения оспой обезьян в США

Заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Дженнифер Маккуистон заявила, что в США зафиксировали пять случаев заражения поксвирусами, к которым относится оспа обезьян, сообщает ТАСС.

«В дополнение к одному подтвержденному случаю оспы обезьян в Массачусетсе, были выявлены еще четыре случая поксвируса», — рассказала Маккуистон.

По ее словам, новые случаи заражения оспой обезьян обнаружили в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта. Все заболевшие — мужчины, некоторые из них обратились за медицинской помощью еще в начале мая, вернувшись из поездок в конце апреля.

Ранее в США назвали наиболее вероятные пути распространения оспы обезьян. Агентство Bloomberg предположило, что она передается от человека человеку при тесном общении или половом контакте «с кем-то, у кого есть активная сыпь».

Вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. В мае 2022 года случаи заражения заболеванием выявили в Испании, Португалии, Италии, Швеции, США, Канаде, Франции, Германии и Австралии.