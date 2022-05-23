Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца

Дочь разоблачила отца-афериста, который обманным путем получал от женщин миллионы рублей

Дочь случайно разоблачила отца, который обманывал женщин на миллионы рублей, пишет Daily Mail.

Мошенник Грант Гринтри, которого прозвали «австралийским аферистом из Tinder», знакомился с возлюбленными на платформе для знакомств Bumble, и вымогал от них денежные средства. Последней жертвой мужчины стала Ким Далкен, которой он рассказал о том, что по достижении 60 лет получит существенную пенсионную выплату от государства, однако в назначенный срок деньги так и не были перечислены на его счет.

«Грант рассказал о том, что его бывшая жена умерла от рака, и ее деньги ему достанутся только в 60 лет. Он попросил меня оплатить наш отпуск и дать ему некоторую сумму на повседневные расходы, несмотря на то, что хвастался своими яхтами и бизнесами. Я поверила ему и мы поженились», — призналась героиня материала. В общей сложности она потратила на преступника 200 тысяч долларов (11,7 миллионов рублей).

По словам Далкен, она поймала Гринтри на лжи во время разговора с его дочерью Изабеллой в машине. «Девочка упомянула, что у нее был пирсинг, который не нравится ее маме, и начала рассказывать об этой женщине. Так я поняла, что супруга моего мужа на самом деле жива», — уточнила пострадавшая. — «Он включал кондиционер и музыку, чтобы я не слышала его дочь».

В конечном счете Далкен развелась с мужем и обратилась в полицию, которая вскоре арестовала афериста. Мошенника осудили за получение денег обманным путем, однако ему удалось скрыться в США из Австралии. В ходе расследования выяснилось, что он годами заставлял дочь помогать ему совершать преступления.

В 2019 году афериста Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Мужчина, называвший себя сыном миллионера, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов под предлогом займа.