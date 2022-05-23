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Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца

Дочь разоблачила отца-афериста, который обманным путем получал от женщин миллионы рублей
Kim d'Alquen

Kim d'Alquen. Кадр: Nine

Дочь случайно разоблачила отца, который обманывал женщин на миллионы рублей, пишет Daily Mail.

Мошенник Грант Гринтри, которого прозвали «австралийским аферистом из Tinder», знакомился с возлюбленными на платформе для знакомств Bumble, и вымогал от них денежные средства. Последней жертвой мужчины стала Ким Далкен, которой он рассказал о том, что по достижении 60 лет получит существенную пенсионную выплату от государства, однако в назначенный срок деньги так и не были перечислены на его счет.

«Грант рассказал о том, что его бывшая жена умерла от рака, и ее деньги ему достанутся только в 60 лет. Он попросил меня оплатить наш отпуск и дать ему некоторую сумму на повседневные расходы, несмотря на то, что хвастался своими яхтами и бизнесами. Я поверила ему и мы поженились», — призналась героиня материала. В общей сложности она потратила на преступника 200 тысяч долларов (11,7 миллионов рублей).

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По словам Далкен, она поймала Гринтри на лжи во время разговора с его дочерью Изабеллой в машине. «Девочка упомянула, что у нее был пирсинг, который не нравится ее маме, и начала рассказывать об этой женщине. Так я поняла, что супруга моего мужа на самом деле жива», — уточнила пострадавшая. — «Он включал кондиционер и музыку, чтобы я не слышала его дочь».

В конечном счете Далкен развелась с мужем и обратилась в полицию, которая вскоре арестовала афериста. Мошенника осудили за получение денег обманным путем, однако ему удалось скрыться в США из Австралии. В ходе расследования выяснилось, что он годами заставлял дочь помогать ему совершать преступления.

В 2019 году афериста Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Мужчина, называвший себя сыном миллионера, общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов под предлогом займа.

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Майя Пономаренко
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