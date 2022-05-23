Поджегшего жену и пожилую тещу россиянина отправили в СИЗО

Под Воронежем 67-летний мужчина, заподозрив измену, поджег жену и 85-летнюю тещу

В Воронежской области 67-летнего жителя Подгоренского района отправили в СИЗО по подозрению в покушении на убийство 61-летней жены и убийстве ее 85-летней матери. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета России Вадим Стрижаков.

По данным ведомства, днем 21 мая между находившимся в состоянии алкогольного опьянения россиянином и его супругой возник конфликт из-за того, что фигурант заподозрил жену в измене. После этого мужчина взял из сарая канистру с бензином, облил им свою избранницу и проживавшую с ними тещу, после чего поджег их спичкой. Жена смогла выбежать из помещения, ее доставили в реанимационное отделение районной больницы, а ее пожилая мать погибла на месте.

Вечером того же дня мужчина был задержан. Подозреваемый не признал в вину в содеянном и сказал, что дом загорелся из-за несчастного случая.

Ранее сообщалось, что пьяный житель города Вязьма Смоленской области поджег жену, которая не пускала его за руль.