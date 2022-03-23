Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пьяный россиянин поджег не пускавшую его за руль жену

Пьяный житель Вязьмы поджег жену, которая не пускала его за руль

Фото: Globallookpress.com

Пьяный житель города Вязьма Смоленской области поджег жену, которая не пускала его за руль. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, женщина спрятала от мужа ключи от машины. Мужчина разозлился, облил бензином жену и квартиру, после чего поджег. Россиянка выбежала на улицу и потушила себя снегом. Ее госпитализировали с ожогами около 80 процентов тела.

По информации пресс-службы МВД Смоленской области, мужчина не пострадал. Его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство»).

Ранее житель Астраханской области поджег дом, в котором находились его жена и дети. Мужчина объяснил свой поступок обидой на супругу и постоянными ссорами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отставке и отъезде Чубайса из России
Студентка бросила университет ради продажи бикини и заработала миллионы рублей
Московский пенсионер попал в больницу из-за замечания
Поток беженцев из Украины вызвал возрождение досмотров на европейских границах
Стала известна дата выхода России из Европейской конвенции по правам человека
Правительство рассказало о судьбе выданной ипотеки
Десятки таксистов устроили протесты в Барселоне из-за роста цен на топливо
Белоруссия сократит число украинских дипломатов в стране
Курс рубля вырос после слов Путина о расчетах за газ
В РФС сообщили о желании подать заявку на проведение ЧЕ 2028 и 2032 годов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.