Пьяный россиянин поджег не пускавшую его за руль жену

Пьяный житель Вязьмы поджег жену, которая не пускала его за руль

Пьяный житель города Вязьма Смоленской области поджег жену, которая не пускала его за руль. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, женщина спрятала от мужа ключи от машины. Мужчина разозлился, облил бензином жену и квартиру, после чего поджег. Россиянка выбежала на улицу и потушила себя снегом. Ее госпитализировали с ожогами около 80 процентов тела.

По информации пресс-службы МВД Смоленской области, мужчина не пострадал. Его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство»).

Ранее житель Астраханской области поджег дом, в котором находились его жена и дети. Мужчина объяснил свой поступок обидой на супругу и постоянными ссорами.