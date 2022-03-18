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Россиянин из-за обиды попытался сжечь дом с женой и детьми внутри

Житель Астраханской области из-за обиды поджег дом, в котором находились его жена и дети

Фото: УМВД России по Астраханской области

Житель Наримановского района Астраханской области от обиды на супругу поджег дом, в котором кроме нее находились их общие дети. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел (МВД) по региону.

41-летний россиянин облил дом по периметру бензином, поджег и скрылся с места преступления. Его жена вовремя заметила пожар и вместе с детьми начала тушить его. После этого пострадавшая обратилась в полицию, которая установила причастность к поджогу ее супруга. Полицейским поджигатель заявил, что пошел на преступление из-за постоянных ссор с женой и обиды на нее.

В МВД уточнили, что мужчина ранее уже был судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Теперь против него возбудили еще одно уголовное дело по части первой статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Ранее в Бурятии 31-летний мужчина из ревности попытался заживо сжечь бывшую сожительницу с четырьмя детьми и ее нового избранника.

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Валерий Розенберг
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