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184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год

Daily Mirror: 184-килограммовый житель Великобритании сбросил половину веса

Фото: Haseeb Jamil / Unsplash

33-летний Влад Тудосе из города Ковентри, Великобритания, весил 184 килограммов, однако смог взять себя в руки и сбросить половину веса за год. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина признается, что был любителем фастфуда, жареной курицы и газировки. В обычный день он съедал три круассана с шоколадной начинкой на завтрак, перекусывал шоколадкой и съедал бургер, чипсы и куриные крылышки на ужин. В то время Тудосе носил размер одежды XXXXXL.

Переломный момент произошел, когда мужчину бросила девушка. «Я расстался с девушкой, потому что она больше не могла этого выносить. Я и сам не мог смотреть на себя. У меня даже не было зеркала, я действительно не знал, как плохо я выгляжу», — вспоминает он.

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Началась долгая череда попыток похудеть, но каждый раз он срывался и прибавлял в весе. Однажды мужчина вызвал скорую помощь из-за проблем с коленом, но ему пришлось ползти вниз по лестнице к медработникам, которые не могли его нести.

В июне 2021 года он увидел рекламу футбольной команды, запущенной как инициатива, помогающая мужчинам похудеть. Он присоединился к тренировкам, стал питаться более здоровой пищей, сократив ежедневное потребление килокалорий с 10 тысяч до двух. С момента присоединения к команде Тудосе сбросил половину веса, но намерен похудеть еще на 15 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона увидела свое отражение в зеркале и решила отказаться от чипсов и шоколада. Ей удалось сбросить 32 килограмма.

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Рузанна Акмалтдинова
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