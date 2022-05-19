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Женщина увидела свое отражение в зеркале и решила похудеть на 32 килограмма

Daily Express: 32-летняя жительница Лондона отказалась от чипсов и сбросила 32 килограмма

Фото: Szabolcs Toth / Unsplash

Жительница Лондона увидела свое отражение в зеркале, решила отказаться от чипсов и шоколада и сбросила 32 килограмма. Ее историю публикует Daily Express.

32-летняя Зои Фицджеральд рассказала, что из-за любви к фастфуду, чипсам и шоколаду ее вес достиг 95 килограммов. Долгое время женщина не обращала на это внимания, но однажды увидела себя в зеркале и не поверила, что это она. Лишний вес отразился не только на ее внешности, но и на ее физическом и ментальном здоровье. На консультации у терапевта Фицджеральд узнала, что находится в преддиабетном состоянии. Именно тогда она осознала, что ее любовь к полуфабрикатам и сладостям приносит больше вреда, чем пользы, и решила изменить образ жизни.

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Чтобы похудеть, британка уменьшила количество углеводов в рационе и начала следить за тем, чтобы есть больше белка. Также Фицджеральд регулярно пила чистую воду и выходила на прогулку в обеденный перерыв и на выходных.

Тем, кто хочет пойти по ее стопам, она советует поменять отношение к еде и употреблять пищу не только ради удовольствия, но и ради энергии и здоровья организма. «На этом пути всегда будут неровности, но, если это сделала я, человек, у которого совершенно не было сил, значит, это может сделать каждый», — напутствовала Фицджеральд.

Ранее сообщалось, что жительница города Саутпорт, Великобритания, полностью изменила рацион и похудела на 114 килограммов. Лора Кейн начала полнеть еще в школе и к 34 годам весила 190 килограммов.

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Евгения Черкасова
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