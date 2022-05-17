190-килограммовая женщина похудела на 114 килограммов и раскрыла секрет успеха

Liverpool Echo: британка полностью изменила свой рацион и сбросила 114 килограммов

Жительница города Саутпорт, Великобритания, полностью изменила рацион и похудела на 114 килограммов. Секрет ее успеха раскрыло издание Liverpool Echo.

Лора Кейн начала полнеть еще в школе и к 34 годам весила 190 килограммов. Женщина опасалась, что скоро умрет, и несколько раз действительно оказывалась на пороге гибели. Она перенесла свиной грипп, из-за чего ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, заболела менингитом и страдала от астмы, фибромиалгии и грыжи.

Несколько лет назад специалист, к которому британка обратилась по поводу астмы, порекомендовал ей хирургическую операцию для снижения веса. Он отметил, что выполнить операцию будет невозможно до тех пор, пока она не сбросит часть веса самостоятельно.

Чтобы достичь поставленной перед ней цели, Кейн пришлось полностью изменить свой рацион. Если раньше она имела привычку заедать стресс, часто питалась едой навынос и пила чай с хлебом, булочками, маслом и шоколадом, то теперь предпочитает сухие завтраки с йогуртом или обезжиренным молоком, на обед ест салат с тунцом или картошку в мундире, а на ужин — курицу карри или чили.

Когда ее вес достиг приемлемого уровня, женщина перенесла бариатрическую операцию, после которой объем ее желудка сократился, и она стала есть меньше. Позже в ходе операции по удалению грыжи врачи удалили три килограмма образовавшейся в результате похудения лишней кожи. «Это было болезненно, но стоило того. Теперь я гораздо увереннее в себе», — сказала Кейн.

Благодаря похудению жизнь Кейн и ее отношения с девятилетним сыном Домаником изменились к лучшему. Теперь она любит ездить в Ливерпуль на выходные и стала волонтером в группах для самых маленьких в школе, где учится ее сын. Кроме того, Кейн получила награду для самых успешных участников Slimming World.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Вика Истомина из Новосибирска сумела сбросить 31 килограмм лишнего веса за полгода при помощи диеты и занятий спортом. Она приучила себя не есть после восьми часов вечера и отказалась от мучного и жирного.