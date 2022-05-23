Россиянин сделал девушке предложение на высоте 10 тысяч метров и попал на видео

Житель Якутии сделал девушке предложение на высоте 10 тысяч метров в самолете

Житель Якутии сделал предложение россиянке на высоте 10 тысяч метров в самолете и попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Yakutsk.News».

На кадрах слышно, что мужской голос по громкоговорителю в самолете просит девушку встать с места. «В этот прекрасный солнечный день на высоте 10 тысяч метров я хочу признаться тебе в любви», — говорит якутянин.

Он спрашивает, выйдет ли россиянка за него замуж — она соглашается, после чего житель Якутии выходит к ней с цветами. Предложение мужчины сопровождается аплодисментами пассажиров. На этом видеозапись заканчивается.

Ранее во время рейса Краснодар — Санкт-Петербург россиянин сделал предложение своей возлюбленной, которая работала стюардессой. Когда мужчина встал на колени перед девушкой, командир воздушного судна пошутил, сказав по громкоговорителю, что на свадьбу гостей пустят только по посадочным талонам.