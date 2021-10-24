Россиянин сделал предложение девушке на борту самолета

Россиянин сделал предложение девушке во время рейса Краснодар — Санкт-Петербург. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

По информации канала, пассажир вручил кольцо своей возлюбленной, которая работала стюардессой на борту самолета авиакомпании «Победа». «Жизнь, которую он хочет разделить вместе с вами. Только осталось ответить на один вопрос», — сказал пилот, в то время как мужчина сел на одно колено.

Помимо этого, командир воздушного судна пошутил, что на свадьбу гостей пустят только по посадочным талонам.

В июле 2016 года другой путешественник сделал предложение своей девушке на борту самолета британской авиакомпании EasyJet. Капитан по громкой связи назвал имя Зоси Катник (Zosia Katnik) и номер ее места, после чего Мэтью Ходжес (Matthew Hodges) предложил возлюбленной руку и сердце.

После этого счастливой паре вручили бутылку шампанского в подарок от перевозчика.